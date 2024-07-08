Тревел-эксперт Долгих посоветовала покупать авиабилеты за границу во вторник или среду
Директор по маркетингу сервиса «Купибилет» Екатерина Долгих рассказала, как сэкономить на приобретении авиабилетов. Стоит следить за стоимостью через подписку на тариф и мониторить распродажи, отметила эксперт в беседе с «Газетой.ru».
Кроме того, она посоветовала сравнивать цены на соседние дни, а также покупать билет туда и обратно.
«Зачастую купленный одной бронью билет туда-обратно дешевле, чем два отдельных по тому же маршруту. Авиакомпании делают скидку, чтобы привязать к себе пассажира», — пояснила специалист.
По ее словам, авиабилеты за границу лучше оформлять во вторник или среду. Это связано с обновлением курса валют, на который ориентируются компании.