Тревел-блогер Тишков посоветовал уже сейчас бронировать летние туры

Тревел-блогер и организатор путешествий Александр Тишков в интервью радио Sputnik отметил, что летние туры лучше бронировать уже сейчас. По его словам, чем ближе лето, тем меньше интересных и выгодных предложений остается.

«Самые лучшие предложения разбираются уже сейчас. По нашей компании, например, уже больше половины самых интересных дат выкуплено, соответственно, остаются менее интересные даты», — отметил специалист.

Блогер добавил, что туры не будут дешеветь. Кроме того, пакетные предложения будут дорожать еще быстрее из-за сезонного повышения цен и экономической ситуации.

«Насколько поднимутся цены предсказать очень сложно, потому что очень сильно все ускорилось», — сказал Тишков.