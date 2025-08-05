Тревел-блогер Переина посоветовала использовать вакуумные пакеты для путешествия с ручной кладью

Тревел-блогер и директор турагентства Ксения Переина в интервью радио Sputnik поделилась советами для тех, кто собирается в путешествие с ограниченным багажом.
По словам специалиста, важно учитывать различия габаритов ручной клади разных авиакомпаний и выбирать комфортную, легкую одежду и обувь. Например, оптимальный выбор для отдыха – легкие шлепанцы, один универсальный купальник и хлопковые костюмы.
Для экономии пространства эксперт предложила использовать вакуумные пакеты. Необходимо также взять с собой нужные лекарства, ведь цены на препараты за рубежом могут оказаться высокими, подчеркнула Переина.
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