Тревел-блогер Переина посоветовала использовать вакуумные пакеты для путешествия с ручной кладью

Тревел-блогер и директор турагентства Ксения Переина в интервью радио Sputnik поделилась советами для тех, кто собирается в путешествие с ограниченным багажом.

По словам специалиста, важно учитывать различия габаритов ручной клади разных авиакомпаний и выбирать комфортную, легкую одежду и обувь. Например, оптимальный выбор для отдыха – легкие шлепанцы, один универсальный купальник и хлопковые костюмы.

Для экономии пространства эксперт предложила использовать вакуумные пакеты. Необходимо также взять с собой нужные лекарства, ведь цены на препараты за рубежом могут оказаться высокими, подчеркнула Переина.