Тревел-блогер Ансталь: Сочи и Геленджик — российские курорты с самым теплым морем
Тревел-блогер Наталия Ансталь рассказала, на каких российских курортах самая теплая морская вода. Слова эксперта опубликовал News.ru.
По мнению специалиста, самыми комфортными в этом плане являются Сочи, Геленджик и Туапсе.
«Недавно в Анапе появилось предупреждение, так как температура воды опустилась до +17 по Цельсию», — добавила Ансталь.
Блогер также обратила внимание на теплое море в Абхазии, хоть республика и не является частью РФ.