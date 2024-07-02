Тревел-блогер Ансталь: Сочи и Геленджик — российские курорты с самым теплым морем

Тревел-блогер Наталия Ансталь рассказала, на каких российских курортах самая теплая морская вода. Слова эксперта опубликовал News.ru.

По мнению специалиста, самыми комфортными в этом плане являются Сочи, Геленджик и Туапсе.

«Недавно в Анапе появилось предупреждение, так как температура воды опустилась до +17 по Цельсию», — добавила Ансталь.

Блогер также обратила внимание на теплое море в Абхазии, хоть республика и не является частью РФ.

Гульчатай, открой личико! Что такое никаб и почему его хотят запретить в России

Багреева: на портале поставщиков Москвы разместили свыше 1,5 млн закупок от регионов

Держать язык за зубами и разбираться в себе. Что принесет ретроградный Нептун

Квинси Промес прощается со «Спартаком». Навсегда ли?

Греция перешла на шестидневку. Что ждет Россию?

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте