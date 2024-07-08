Тревел-блогер Ансталь призвала покупать южные ж/д билеты заранее для большей экономии

Чтобы хоть немного сэкономить на железнодорожных билетах на южные направления, их следует покупать в первые часы открытия продаж. Об этом изданию NEWS.ru сообщила тревел-блогер Наталия Ансталь.

Она посоветовала туристам отследить дату открытия глубины продаж и ровно в этот день зайти на сайт РЖД.

«Чтобы не тратить время, заранее вводите все данные туристов, которые поедут с вами в путешествие. Это максимально экономит время и позволяет выбрать лучшие варианты», — сказала блогер.

Если включить уведомления на сайте перевозчика, то можно приобрести более выгодный проездной документ.