Тревел-блогер Ансталь посоветовала посетить в Турции Памуккале и античный город Сиде

Туристам из России рекомендуется обратить внимание на удивительно живописные уголки Турции, которые часто не включены в стандартные туристические маршруты. Об этом News.ru рассказала тревел-блогер Наталия Ансталь.

По ее словам, к таким местам относятся загадочный подземный город Деринкую, величественные террасы Памуккале и древний город Сиде.

«Город Каш не столь популярен для отдыха „все включено“, редко где освещается, но не умаляйте его красоты, хотя бы просто погулять. Если вы отдыхаете в Сиде, то можно подняться в древний город Сиде, в леса, там тоже очень много интересного», — отметила эксперт.

Также в Стамбуле стоит исследовать не только знаменитые достопримечательности, такие как Галатская башня и площадь Таксим, но и прогуляться по его очаровательным узким улицам.