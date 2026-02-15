Тревел-блогер Ансталь отметила, что в Японии не приняты привычные для россиян рукопожатия, объятия и поцелуи

Руководитель турфирмы и тревел-блогер Наталия Ансталь поделилась с «Москвой 24» советами для тех, кто планирует путешествие в Японию. Она подчеркнула, что важно заранее изучить культурные особенности страны, чтобы избежать неловких ситуаций.

По словам эксперта, в Японии не приняты привычные для россиян рукопожатия, объятия и поцелуи при встрече. Вместо этого местные жители используют официальную форму приветствия — поклон.

Ансталь отметила, что в храмах и некоторых ресторанах необходимо снимать обувь. В метро следует соблюдать тишину, так как в Японии к этому относятся строго.

Во время еды палочками не принято втыкать их в рис, поскольку этот жест связан с погребальными ритуалами. Также считается невежливым указывать столовыми приборами на людей. При расчетах наличными деньги обычно не передают из рук в руки, а кладут на специальные подносы.

Эксперт рекомендовала планировать экскурсионный и прогулочный отдых в Японии с учетом сезонов. В конце марта — апреле можно поймать цветение сакуры, но нужно быть готовым к большому количеству туристов и росту цен. Осенью, с октября по ноябрь, начинается сезон красных кленов, который называется «момидзи». В это время погода остается теплой и сухой, а туристов меньше, чем весной.

Для горнолыжного отдыха лучше всего подходят месяцы с декабря по февраль. Летние поездки менее комфортны из-за сезона дождей в июне и июле, а также жары, высокой влажности и частых тайфунов в августе.

При первой поездке на неделю эксперт посоветовала уделить внимание столице — Токио, а также посетить гору Фудзи, Киото с храмом тысячи красных ворот, районом гейш и бамбуковыми рощами, а также город Нара с парком оленей.