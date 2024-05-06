Тревел-блогер Ансталь назвала Турцию наиболее выгодным заграничным направлением для отдыха в мае | 360°

Путешествия 06 мая 2024, 10:53 Тревел-блогер Ансталь назвала Турцию наиболее выгодным заграничным направлением для отдыха в мае

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Тревел-блогер Наталия Ансталь перечислила наиболее выгодные направления для отдыха в мае. Среди заграничных самыми бюджетными считаются Турция и Египет, отметила эксперт в беседе с News.ru.

В пределах страны она посоветовала рассмотреть поездку в Санкт-Петербург. Еще один вариант — Подмосковье, однако там туристы могут столкнуться с нехваткой мест в отелях.

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Любителям природы стоит обратить внимание на Карелию и Алтай, добавила Ансталь. Она также рекомендовала посетить Калининград.