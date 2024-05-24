Директор по маркетингу интернет-магазина Travelata.ru Олег Козырев перечислил популярные у россиян места для летнего отдыха. Самой востребованной остается Турция, отметил эксперт в беседе с RT .

По его словам, доля этого направления выросла с 48% до 61%. Средняя цена за тур — 223 тысячи рублей.

На втором месте — отечественные города. За ними идут Египет и Абхазия. Замыкают топ курорты Объединенных Арабских Эмиратов.