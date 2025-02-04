Терапевт Звонков посоветовал пить только бутилированную воду на отдыхе за границей

К зарубежным поездкам с точки зрения здоровья нужно готовиться заранее. Как правильно это сделать, рассказал терапевт Андрей Звонков в интервью радио Sputnik .

Специалист отметил, что «натренировать» организм к инфекциям невозможно, но можно принять меры предосторожности. Среди них — тщательное мытье рук и продуктов, употребление только бутилированной воды и отказ ото льда в напитках.

Перед путешествием важно проверить, какие лекарства разрешено ввозить в страну назначения, так как некоторые препараты могут считаться незаконными. В аптечку стоит взять антибиотики и ампулы с адреналином для экстренных ситуаций, посоветовал доктор Звонков.