Телеканал «Звезда»: россиянам отменили визовый режим в Шри-Ланку

Власти Шри-Ланки приняли решение отменить визовый режим для россиян, начиная с 1 октября. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» , ссылаясь на Министерство туризма островного государства.

В число стран, гражданам которых не нужно будет получать визу, также вошли Белоруссия, Казахстан, Великобритания, Германия, Нидерланды, Бельгия, Испания, Дания, Польша и другие.

Турэксперты ожидают, что в 2025 году страну посетят около 2,5 миллиона туристов.