Телеканал «Звезда»: россиянам отменили визовый режим в Шри-Ланку

Власти Шри-Ланки приняли решение отменить визовый режим для россиян, начиная с 1 октября. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда», ссылаясь на Министерство туризма островного государства.

В число стран, гражданам которых не нужно будет получать визу, также вошли Белоруссия, Казахстан, Великобритания, Германия, Нидерланды, Бельгия, Испания, Дания, Польша и другие.

Турэксперты ожидают, что в 2025 году страну посетят около 2,5 миллиона туристов.

Компьютеры, смартфоны, одежда. Что подорожает в России осенью 2024 года

Lu Hanxin/Xinhua

«Цинично и расточительно». Депутат Останина — о гонораре Shaman’а в Оренбурге

Global Look Press/Petrov Sergey/news.ru

Ненависть, инфантилизм и убийства. Кто такие инцелы

Armin Lotfi

Свыше 120 миллионов в год. Завод в Ногинске раскрыл секреты производства косметики

Из студий в частные дома. Как поддержка ИЖС повлияет на жизнь россиян

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте