Таможенники назвали Турцию, Египет и Узбекистан самыми популярными направлениями отдыха у свердловчан

Среди стран, которые предпочитают жители Свердловской области для отдыха, лидируют Турция, Египет и Узбекистан. Однако предпочтения могут меняться в зависимости от сезона: в следующем полугодии курорты Юго-Восточной Азии традиционно займут первые места по популярности. Об этом сайту Eanews.ru сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

За первые шесть месяцев 2026 года через таможенный контроль в екатеринбургском аэропорту Кольцово прошло более миллиона человек. Это на сорок тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. Прибывшие в Екатеринбург привезли с собой багаж общим весом 4900 тонн, а вывезли — 4100 тонн.

Таможенники также сообщили о возбуждении 766 административных и трех уголовных дел за полгода. Наиболее распространенными нарушениями стали попытки превысить норму перемещения наличных денег: туристы пытались провезти валюту на сумму почти тридцать пять миллионов рублей.

Также были зафиксированы случаи перемещения товаров не для личного, а для коммерческого использования — таких попыток было более 130. Кроме того, сотрудники таможни обнаружили незаконный провоз холодного оружия — кастета.