«Суточно.ру»: Уфа и Дербент — выгодные направления для осенних поездок по России

Директор по маркетингу сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» Айрат Мусин рассказал РИА Недвижимость , что Уфа, Дербент и Архангельск стали лидерами среди недорогих направлений для путешествий по России осенью. Жилье в этих городах можно арендовать за 3–3,5 тысячи рублей в сутки.

По словам Мусина, в Архангельске стоит посетить Северный морской музей и музей деревянного зодчества под открытым небом. Эти места особенно живописно смотрятся в окружении северных осенних пейзажей. Кроме того, он рекомендует попробовать местные гастрономические особенности, например, поморскую уху и блюда из свежевыловленной трески.

По данным «Суточно.ру», аренда жилья в бархатный сезон по всей России обходится в среднем в 4,4 тысячи рублей в сутки. Это на 15% дешевле, чем летом, и всего на 1% дороже, чем год назад. Средняя длительность аренды составляет четверо суток. Лидером по числу бронирований осенью являются Санкт-Петербург, Сочи и Москва. Также популярны Нижний Новгород, Казань, Калининград, Кисловодск, Зеленоградск, Краснодар и Владивосток.