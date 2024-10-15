Суд изъял у жителя Ноябрьска более тонны нелегального спирта

На Ямале суд изъял в доход государства 112 десятилитровых канистр со спиртом. Фигурантом дела о незаконном сбыте продукции без маркировки стал житель Ноябрьска, сообщает URA.RU со ссылкой на прокуратуру региона.

Отмечается, что обвиняемый не стал признавать спирт своей собственностью, он направил правоохранителям письменное обращение.

В результате продукцию признали бесхозной, а мужчину привлекли к ответственности в рамках УК РФ. Сейчас сотрудники прокуратуры держат на контроле исполнение постановления суда.