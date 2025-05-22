Стартовал новый сезон тревел-шоу «Большой Урал. Поехали»

Новый сезон тревел-шоу «Большой Урал. Поехали» стартовал на платформе «Одноклассники». Его ведущий Алексей Новоселов путешествует по малым городам Свердловской области, исследуя непопулярные у туристов места.
В сезоне будет шесть серий, каждая посвящена отдельному городу — Красноуфимску, Арти, Михайловску, Ирбиту, Туринску и Кушве. Ведущий будет рассказывать о неизвестной истории городов, их героях, традициях и красотах.
Проект преследует социальную миссию — сохранить культурную и историческую память о регионе через рассказы местных жителей. Для аудитории старшего поколения он даст возможность прогуляться по родным улицам и услышать знакомую речь, а для жителей других регионов — познакомиться с культурой Урала.
Онлайн-трансляция первой серии состоится на платформе ОК 22 мая. Первый сезон шоу набрал на площадке восемь миллионов просмотров.
Каллас оправдалась за фатальную ошибку на брифинге в Сербии
«Европа будет разрушена». Меркель забила тревогу из-за мер против миграции
Военные отразили 15-ю атаку на Тульскую область
«Как вас пустили?» Лавров пошутил в Кремле над журналистом Зарубиным
Число раненных при ударе ВСУ по Льгову достигло 16
«Липкие следы». Соседка рассказала о семье девочки-маугли из Казани
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте