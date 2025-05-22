Стартовал новый сезон тревел-шоу «Большой Урал. Поехали»

Новый сезон тревел-шоу «Большой Урал. Поехали» стартовал на платформе «Одноклассники». Его ведущий Алексей Новоселов путешествует по малым городам Свердловской области, исследуя непопулярные у туристов места.

В сезоне будет шесть серий, каждая посвящена отдельному городу — Красноуфимску, Арти, Михайловску, Ирбиту, Туринску и Кушве. Ведущий будет рассказывать о неизвестной истории городов, их героях, традициях и красотах.

Проект преследует социальную миссию — сохранить культурную и историческую память о регионе через рассказы местных жителей. Для аудитории старшего поколения он даст возможность прогуляться по родным улицам и услышать знакомую речь, а для жителей других регионов — познакомиться с культурой Урала.

Онлайн-трансляция первой серии состоится на платформе ОК 22 мая. Первый сезон шоу набрал на площадке восемь миллионов просмотров.