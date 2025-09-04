Стали известны самые популярные у российской молодежи страны для отдыха

Самыми популярными странами для отдыха у молодежи, живущей в европейской части России, стали Турция и Абхазия, а у их сверстников с Дальнего Востока — Китай. Об этом рассказали аналитики приложения Blink на основе обезличенных данных пользователей.

Среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга Турцию выбрали до трети отдыхающих. Кроме традиционных курортных городов молодые люди часто ездили в Аксу и Кумкой. Абхазию же выбрали 16% москвичей и 14% петербуржцев.

На Дальнем Востоке абсолютным лидером по турпотоку стал Китай — в его города поехали 86% отдыхающих. На втором месте Таиланд, набравший 4%. А вот жители Калининградской области предпочитают, напротив, Польшу и Литву.

Что касается путешествий внутри страны, то петербуржцы чаще всего ездили в Москву, а вот москвичи — не в Санкт-Петербург, который лишь на втором месте, а в Подмосковье. Популярностью пользуется и Крым, где пользователи сервиса все чаще открывают карту.

Один из пользователей за лето посетил сразу 36 стран, а 543 человека отправились исследовать Северную Корею.

Сервис позволяет делиться местоположением с другими пользователями в режиме реального времени, заводить новые знакомства и отмечаться в разных интересных местах.