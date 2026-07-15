Спрос россиян на авиабилеты в страны ЧМ-2026 вырос почти в 10 раз

Спрос на авиабилеты в страны, принимающие чемпионат мира по футболу, вырос более чем в девять раз. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии со ссылкой на данные сервиса Ozon Travel.

В этом году мундиаль впервые проходит одновременно в США, Канаде и Мексике. С 11 июня по 7 июля билеты по маршруту Турция — США покупали в 9,4 раза чаще, чем годом ранее, а по направлению Турция — Мексика — в девять раз.

Фанаты активно закупали и футбольную атрибутику. Дудки болельщика стали покупать в три раза чаще, аквагрим — почти в два раза, футбольные гетры и мячи — в 1,5 раза.

Те, кто остался смотреть матчи дома, заказывали продукты ночью. По данным Ozon fresh, спрос на доставку в четыре часа утра вырос в 3,4 раза, а в пять утра — в четыре раза.

В июне в России почти втрое вырос спрос на спортивные товары, в том числе для занятий футболом.