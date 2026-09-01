Специалист по сертификации Тюльпин сообщил, что в России с декабря введут ГОСТ для поездок с питомцами

ГОСТ Р 72713-2026, регулирующий отдых и путешествия с домашними животными, начнет действовать в России 1 декабря 2026 года. Стандарт описывает рекомендации для гостиниц, ресторанов и туристических объектов, передает RT .

Эксперт по сертификации и основатель проекта «Стандарт-Москва» Алексей Тюльпин сообщил, что документ устанавливает правила приема гостей с питомцами.

«С 1 декабря 2026 года в России начнет действовать ГОСТ Р 72713-2026, посвященный отдыху и поездкам с домашними животными. Стандарт описывает, как гостиницы, рестораны и туристические объекты могут организовать прием таких гостей», — объяснил он.

Гостиницам рекомендуют предусмотреть в номерах лежанки, миски, пеленки или лотки. На территории объектов могут оборудовать зоны для выгула и места для мытья лап.

При заселении отели смогут учитывать данные о животном и ветеринарный паспорт с отметками о прививках. После выезда гостя персоналу рекомендуют удалить шерсть, дезинфицировать номер и устранить запахи. Текстиль советуют стирать при температуре от 60 градусов и сушить при температуре от 70 градусов.