Социолог Климов отметил выгодное туристическое положение Тюмени

По итогам 2025 года Тюменскую область посетили более четырех миллионов туристов, а объем услуг по бронированию туров вырос почти на четверть. В беседе с «ФедералПресс» ситуацию прокомментировал ассистент кафедры гуманитарных наук факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ Ярослав Климов.

По его словам, международная обстановка в данном случае работает как дополнительный ветер в паруса. Россияне, которые раньше летали в Турцию или Таиланд, сегодня заново открывают для себя страну.

«Тюмень оказалась в выгодном положении: хорошая транспортная доступность, разнообразие сервисов и понятная логистика делают ее удобным выбором для семей с детьми и для тех, кто ценит предсказуемый отдых», — отметил социолог.

Он также добавил, что в 2026 году власти региона делают акцент на развитии оздоровительного и гастрономического туризма, а также планируют запустить три новых маршрута.