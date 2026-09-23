Социолог Филь отметила, что российские туристы начали уделять больше внимания городской среде в Абхазии

Абхазия постепенно отходит от имиджа исключительно бюджетного пляжного направления. Как сообщила в эфире радио Sputnik социолог Мария Филь, россияне начали уделять больше внимания городской среде и культурной программе республики.

По словам эксперта, интерес туристов к стране продолжает расти благодаря новому восприятию региона. Путешественники теперь оценивают не только море и природу, но и качество сервиса, благоустроенные набережные и парки. Важную роль играет событийный туризм: практически ежемесячно здесь проходят фестивали, которые гости учитывают при планировании поездок. В ходе исследования 40% респондентов выделили позитивные изменения именно в состоянии городской среды, пишет «ФедералПресс».

Опрос «Оценка российскими туристами отдыха в Республике Абхазия» проводился лабораторией Центра науки и образования МГУ при АГУ с 5 по 13 сентября, участие приняли 329 человек.