Сообщения об эпидемии ротавируса среди россиян в Египте опровергли
Вице-президент РСТ Горин: в Египте не фиксировали эпидемии ротавируса
Страховые компании не сообщали о вспышках ротавирусной инфекции в Египте. Об этом 360.ru заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
Эксперт прокомментировал публикацию в Сети об эпидемии, якобы вспыхнувшей среди российских туристов на курорте Макади.
«Ни Роспотребнадзор, ни органы здравоохранения Египта статус эпидемии не обозначали и информация, распространенная в одном из Telegram-каналов, не подтверждена», — рассказал он.
По словам Горина, заболевшие в Макади путешественники застрахованы и имеют полное покрытие от всех видов заболевания, включая ротавирусные инфекции.
Он также напомнил, что Египет является популярным туристическим направлением среди россиян, и в год эту страну посещают до двух миллионов граждан.
Общая статистика показывает, что объем обращений при международных поездках, включая Египет, составляет от 0,5% до 1% от всех выезжающих организованных туристов. Мы рекомендуем незамедлительно в случае выявления симптомов обращаться через страховую и через принимающую туристическую компанию в медицинские учреждения
Дмитрий Горин
вице-президент РСТ
Ранее о вспышке ротавирусной инфекции сообщил Telegram-канал Shot. По его данным, на недомогания пожаловались несколько десятков россиян, отдыхающих на курорте в 35 километрах к югу от Хургады.