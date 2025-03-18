Сообщения об эпидемии ротавируса среди россиян в Египте опровергли

Вице-президент РСТ Горин: в Египте не фиксировали эпидемии ротавируса

Страховые компании не сообщали о вспышках ротавирусной инфекции в Египте. Об этом 360.ru заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Эксперт прокомментировал публикацию в Сети об эпидемии, якобы вспыхнувшей среди российских туристов на курорте Макади.

«Ни Роспотребнадзор, ни органы здравоохранения Египта статус эпидемии не обозначали и информация, распространенная в одном из Telegram-каналов, не подтверждена», — рассказал он.

По словам Горина, заболевшие в Макади путешественники застрахованы и имеют полное покрытие от всех видов заболевания, включая ротавирусные инфекции.

Он также напомнил, что Египет является популярным туристическим направлением среди россиян, и в год эту страну посещают до двух миллионов граждан.