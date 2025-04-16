Сомнолог Максимова: резкая смена часовых поясов может привести к обострению хронических болезней

Резкое изменение часовых поясов может значительно повлиять на состояние здоровья туристов, особенно тех, кто отправляется в дальние зарубежные страны. Как помочь организму восстановиться после длительного перелета, рассказала член Российского общества сомнологов Алена Максимова в беседе с «Москвой 24» .

Так, наибольшие трудности ожидают россиян при поездках в Юго-Восточную Азию и Латинскую Америку, Например, после перелета в Японию, Южную Корею или Индонезию разницу во времени ощущают многие путешественники, ведь здесь местное время отличается от московского на пять-шесть часов.

«Средняя продолжительность восстановления организма после такого переезда варьируется от нескольких дней до одной недели», – отметила доктор.

К основным симптомам дискомфорта относятся проблемы с пищеварением, усталость днем и бессонница ночью, упадок сил и головную боль. Люди с хроническими заболеваниями подвергаются особенной опасности, и у них возможен рецидив болезни.

Для смягчения негативных эффектов сомолог порекомендовала следовать следующим правилам: как можно скорее перестроить собственный ритм жизни согласно местным условиям, избегать тяжелой пищи и вести умеренную физическую активность преимущественно утром.