Союз туристических агентств: туры из России в Монголию интересуют пока только тревел-блогеров

Президент Союза туристических агентств Сергей Голов в разговоре с ИА НСН прокомментировал информацию о том, что Россия и Монголия обсуждают увеличение числа рейсов. В ближайшее время ожидается запуск полетов из Екатеринбурга в Улан-Батор.

Эксперт считает, что массовые туры в эту страну пока интересуют только тревел-блогеров.

«У нас пока нет ни одного российского туроператора, который бы организовывал групповые масштабные туры в Монголию. Если есть, это тревел-блогеры, частным образом это все происходит», — сказал он.

Голов выразил надежду, что повышение количества авиаперевозок приведет к тому, что Монголия будет использоваться не только как хаб.

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