Смольный: туристический поток в Санкт-Петербург увеличился почти на 10%

За первые девять месяцев текущего года Санкт-Петербург посетили 9,4 миллиона человек. Это на 9,9 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Летом город принял шесть миллионов туристов, сообщил сайт Petrograd со ссылкой на пресс-службу Смольного.

По данным чиновников, 93% гостей — граждане России. Их количество увеличилось на 10,2 % и составило более 8,7 миллиона человек. Также отмечен рост числа иностранных туристов — на 5,2%, до 600 тысяч человек.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что город остается значимым культурно-историческим центром и современным мегаполисом, предлагая разнообразные возможности для туристов. Власти продолжают развивать гостиничную инфраструктуру, улучшать качество обслуживания и создавать новые туристические маршруты совместно с регионами Северо-Запада.

Среди зарубежных гостей преобладают туристы из Китая, Ирана, Саудовской Аравии и Турции. Из стран СНГ больше всего посетителей прибывает из Беларуси, Казахстана и Узбекистана.