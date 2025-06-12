Shot запустил новый сторис-сериал со Скуфановым

Telegram-канал Shot представит новый выпуск сторис-сериала с путешественником и корреспондентом Петром Скуфановым. Полюбившийся зрителям ведущий отправится на главный курорт страны — Сочи.

В рамках нового проекта Скуфанов будет внимательно слушать советы подписчиков, и именно они решат, куда он пойдет и что попробует.

Вместе со спутницей ведущий посетит знаковые, странные и неочевидные точки города: от бесплатных пляжей до премиальных отелей.

«Скуфанов в Сочи» станет уникальным сериалом и одновременно путеводителем, составленным всей страной. Подписчики уже выяснили, на каком пляже не пахнет кукурузой, а также поделились местами с самой дешевой едой.

«Без вас мы бы с Ларисой никогда не разобрались, в какой лучше отель заселиться и какой пляж самый чистый, безлюдный, а главное — бесплатный», — отметил Скуфанов в обращении к зрителям.

Следить за приключениями ведущего можно в Telegram-канале Shot. С помощью комментариев к ролику сценарий каждого выпуска формируют сами зрители.

«Полетел в Сочи Скуфанов, а по факту — вся страна с ним в отпуске. Подписчики вели его, советовали, спорили, в итоге получился народный проект. И мы видим: людям это нужно. Значит, будет продолжение», — объяснил генеральный директор объединенной редакции Shot и Life Денис Арапов.

Он добавил, что сторис-сериал станет символом доверия между каналом и его аудиторией.