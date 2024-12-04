Сервис «Островок»: Красная Поляна и Архыз стали наиболее популярными направлениями горнолыжного туризма у москвичей

Сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» узнал у москвичей их самые любимые направления горнолыжного туризма в России. В их числе оказались Красная Поляна, Архыз, Домбай и Шерегеш. Об этом сообщила «Москва 24» .

Аналитики сервиса пишут, что в этом сезоне число бронирований на курортах от жителей российской столицы превышает прошлогодние показатели на 5%. По словам управляющего директора сервиса Дарьи Кочетковой, отдыхающих привлекают новые трассы, развитая инфраструктура курортов и высокий уровень новых комплексов.

Например, забронировать ночь на декабрь–январь в Эсто-Садке можно за 13,2 тысячи рублей, а в Красной Поляне — за 13 тысяч рублей. Ночь в отеле в Архызе обойдется в среднем в 12,1 тысячи рублей, а в Домбае — 9,1 тысячи рублей.