Сейсмолог Жигалин призвал отложить поездки в Турцию из-за риска землетрясений

Путешествия в Турцию в настоящий момент лучше отложить ввиду угрозы новых подземных толчков. Об этом сообщил сейсмолог Александр Жигалин в комментарии для Life.ru .

Рассматривая недавнее землетрясение магнитудой около пяти баллов в курортном регионе Мармариса, эксперт обозначил, что сила воздействия была умеренной, разрушения незначительны, основное последствие — паника среди местного населения и туристов.

«Выпрыгивали из окон, получали какие-то повреждения, и о большом числе погибших, в общем-то, не сообщалось», — отметил специалист.

По его словам, нельзя исключать вероятности повторных колебаний земной коры, поэтому разумно подождать некоторое время. Жигалин посоветовал туристам, еще не купившим туры, рассмотреть вариант переноса отпуска на другой срок, аргументируя это соображениями безопасности.