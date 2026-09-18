Санкт-Петербург попал в тройку лидеров по количеству бронирований туристических поездок на октябрь

Согласно данным сервиса OneTwoTrip, в октябре Санкт-Петербург аккумулирует почти четверть всего внутреннего турпотока — 24,7%. Посетители задерживаются там в среднем на 2,8 дня, оплачивая проживание по тарифу около 11,1 тысячи рублей за каждые сутки. Об этом пишет «Деловой Петербург» .

Столице досталось второе место с показателем 19,9%, однако москвичи принимают гостей дольше — в среднем на 3,2 дня. При этом стоимость ночи в Москве ниже и составляет 9690 рублей.

Аналитики сервиса подчеркивают размытие границ традиционного туристического сезона. Северная столица становится приоритетным направлением для коротких поездок выходного дня, что позволяет гостиничному бизнесу сохранять высокую заполняемость номеров даже после завершения пикового периода.

В отельном сообществе рассчитывают на успешную осеннюю загрузку. Как сообщила изданию глава гостиницы «Адмиралтейская» Ольга Киселева, текущий спрос на октябрь пока полностью соответствует показателям прошлого года.