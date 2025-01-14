Самый дорогой тур по России за 2,7 млн рублей купили гонконгцы

Самым дорогим для иностранцев туром по России в 2024 году стала поездка гонконгских путешественников с посещением Москвы, Санкт-Петербурга и Мурманска. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России.

За групповой тур 17 гостей из Гонконга заплатили 26 тысяч долларов — это почти 2,7 миллиона рублей. В эту сумму не входили авиаперелеты в Россию и обратно, их китайцы бронировали самостоятельно.

«Туристы „ловили“ северное сияние, гуляли по центру Москвы и Петербурга, ходили на балет, посещали Эрмитаж и ездили в Петергоф», — рассказали в АТОР.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз после посещения российской столицы отправился в путешествие по глубинкам нашей страны. Он признался, что влюбился в сельскую местность России. Пейзажи с заснеженными деревенскими домиками Боуз назвал идиллией.