Самый дорогой тур по России за 2,7 млн рублей купили гонконгцы
АТОР: туристы из Гонконга купили самый дорогой тур по России среди иностранцев
Самым дорогим для иностранцев туром по России в 2024 году стала поездка гонконгских путешественников с посещением Москвы, Санкт-Петербурга и Мурманска. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России.
За групповой тур 17 гостей из Гонконга заплатили 26 тысяч долларов — это почти 2,7 миллиона рублей. В эту сумму не входили авиаперелеты в Россию и обратно, их китайцы бронировали самостоятельно.
«Туристы „ловили“ северное сияние, гуляли по центру Москвы и Петербурга, ходили на балет, посещали Эрмитаж и ездили в Петергоф», — рассказали в АТОР.
Ранее ирландский журналист Чей Боуз после посещения российской столицы отправился в путешествие по глубинкам нашей страны. Он признался, что влюбился в сельскую местность России. Пейзажи с заснеженными деревенскими домиками Боуз назвал идиллией.