Планируя отпуск, оренбуржцы все чаще сравнивают не только направления, но и реальные расходы на дорогу, жилье и отдых на месте. Разница между регионами может оказаться существенной, написал сайт 56orb.ru .

Самым востребованным направлением у оренбуржцев остается Кавказ. Главная причина — логистика: до Минеральных Вод можно относительно быстро долететь прямым рейсом за 3–4 часа, а стоимость билетов туда и обратно в начале сезона начинается примерно от 10–15 тысяч рублей. Далее туристы отправляются в Домбай, Архыз или Приэльбрусье.

Даже с учетом подорожания жилья Кавказ по-прежнему предлагает хорошее соотношение впечатлений и затрат. Бюджет поездки на одного человека обычно укладывается в 30–50 тысяч рублей, а семья тратит около 90–140 тысяч за неделю отдыха.

Золотое кольцо остается популярным у семей и туристов старшего возраста, но назвать его бюджетным направлением уже сложно. Основная проблема заключается в логистике. Почти все маршруты проходят через Москву, а сама дорога из Оренбурга занимает до полутора суток. Летом дополнительно растут цены на жилье в Суздале, Ярославле и Владимире. В среднем поездка обходится в 35–70 тысяч рублей на человека.

Карелия продолжает восприниматься как «русская северная экзотика». Интерес к природе, озерам и глэмпингам действительно растет, особенно у молодежи и людей, уставших от перегруженных южных курортов. Но именно здесь сильнее всего ударили рост цен и сложная логистика. Перелет с пересадками, трансферы и дорогое жилье у воды быстро превращают поездку в дорогой отдых. Реальный бюджет редко оказывается ниже 50–60 тысяч рублей на человека.

Архангельская область и Соловки пока остаются нишевым туризмом. Сюда едут за северной природой, тишиной и экотуризмом, но массовым это направление не стало. Причина простая — долгая дорога, сложные пересадки, зависимость от погоды и высокая стоимость проживания делают такой отдых скорее экспедицией, чем бюджетным путешествием.