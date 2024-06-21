«Русский Экспресс»: россиянам для поездки в КНДР нужна виза

Для поездки в КНДР гражданам России потребуется виза. Ее можно оформить только через компанию, в которой куплен тур, сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу туроператора «Русский Экспресс».
Пакет документов для подачи заявления стандартный, однако виза выдается строго под даты поездки.
Отмечается, что отдельных туристов в Северной Корее привлекает атмосфера «застывшего времени». При этом массовых и семейных путешественников смущает закрытый характер КНДР и отсутствие элементарных сервисов вроде интернета.