«Русский Экспресс»: россиянам для поездки в КНДР нужна виза

Для поездки в КНДР гражданам России потребуется виза. Ее можно оформить только через компанию, в которой куплен тур, сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу туроператора «Русский Экспресс».

Пакет документов для подачи заявления стандартный, однако виза выдается строго под даты поездки.

Отмечается, что отдельных туристов в Северной Корее привлекает атмосфера «застывшего времени». При этом массовых и семейных путешественников смущает закрытый характер КНДР и отсутствие элементарных сервисов вроде интернета.

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