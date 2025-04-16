RT: Катар принял 80 тысяч россиян в 2024 году

Пресс-секретарь МИД Катара Маджид Аль-Ансари сообщил RT , что в прошлом году страну посетили 80 тысяч россиян.

Он отметил, что визиты из России не ограничиваются чиновниками, а затрагивают обычных граждан. Представитель министерства назвал число посетивших Катар туристов «огромной цифрой» по сравнению с общим числом прибывших в страну за прошлый год.

Ранее сообщалось, что спрос на отдых в Абхазии и Катаре среди россиян на майские праздники вырос в четыре раза.