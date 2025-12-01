РСТ: сообщения об эвакуации россиян из Венесуэлы — недостоверны
Руководитель пресс-службы Российского союза туроператоров Артур Абдюханов сообщил сайту телеканала «Звезда», что информация об эвакуации российских туристов из Венесуэлы не соответствует действительности.
«Никакой эвакуации российских туристов из Венесуэлы не происходит, это все недостоверная информация», — подчеркнул он.
Туристы, находящиеся в Венесуэле и на острове Маргарита, продолжают отдых и чувствуют себя хорошо. Они не предъявляют жалоб или просьб к туроператору. По словам Абдюханова, обратные маршруты для россиян уже проработаны.
«Они проведут свой отпуск до конца и дальше специальным бортом, но просто другой авиакомпании, будут возвращены в Москву и Санкт-Петербург», — отметил представитель РСТ.
Следующий рейс из Москвы ожидается 8 декабря, и пока нет предпосылок для его отмены.