РСТ: сообщения об эвакуации россиян из Венесуэлы — недостоверны

Руководитель пресс-службы Российского союза туроператоров Артур Абдюханов сообщил сайту телеканала «Звезда» , что информация об эвакуации российских туристов из Венесуэлы не соответствует действительности.

«Никакой эвакуации российских туристов из Венесуэлы не происходит, это все недостоверная информация», — подчеркнул он.

Туристы, находящиеся в Венесуэле и на острове Маргарита, продолжают отдых и чувствуют себя хорошо. Они не предъявляют жалоб или просьб к туроператору. По словам Абдюханова, обратные маршруты для россиян уже проработаны.

«Они проведут свой отпуск до конца и дальше специальным бортом, но просто другой авиакомпании, будут возвращены в Москву и Санкт-Петербург», — отметил представитель РСТ.

Следующий рейс из Москвы ожидается 8 декабря, и пока нет предпосылок для его отмены.