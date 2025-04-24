РСТ: российские туроператоры не получают заявления на аннуляцию туров в Стамбул

Туроператоры России не зафиксировали обращений клиентов с просьбой отменить туры в Стамбул или прервать отдых досрочно. Представители компании Space Travel, входящей в Российский союз туриндустрии, поделились с Ura.ru информацией о текущей обстановке после серии землетрясений в Турции.

По словам представителей компании, сейчас в городе спокойно, хотя во время подземных толчков гостям пришлось ненадолго покинуть отели и находиться на улице около часа.

«Сейчас все нормально, так что, если вы планируете отправиться в Стамбул на майские праздники, планы можно не менять», — заявили специалисты.

В РСТ подчеркнули уникальность отдыха в Стамбуле, указав, что альтернативу ему найти достаточно сложно.