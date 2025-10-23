РСТ: Кубань, Москва и Великий Устюг — одни из самых популярных направлений для новогодних путешествий

Генеральный директор туроператора «Дельфин», эксперт Российского союза туроператоров Сергей Ромашкин в беседе с RT сообщил, что в пятерку популярных мест для отдыха на Новый год входят: Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Кавказские Минеральные Воды и Великий Устюг.

По словам специалиста, средний чек новогодней поездки составляет 48 тысяч рублей на человека. В эту сумму входит проживание и переезд к месту отдыха. Средняя продолжительность новогоднего путешествия — пять дней.

Руководитель PR-отдела туроператора Anex, эксперт РСТ Виктория Худаева подчеркнула, что новогодние праздники — это наиболее востребованный период в туризме.

«Уже сейчас по многим направлениям мы получаем стоп-сейлы от отелей, причем на заезды как на сам Новый год, так и на первые дни после», — подчеркнула Худаева.