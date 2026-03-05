Российским туристам, приобретшим путевки в ОАЭ, стали предлагать заменить отдых другим направлением

Российским туристам, приобретшим путевки в Объединенные Арабские Эмираты, стали массово возвращать деньги или предлагать заменить отдых другим направлением. Как сообщил агентству URA.RU представитель тревел-сообщества «Хочу в отпуск» Дмитрий Тарасов, причиной стали события на Ближнем Востоке.

Тарасов уточнил, что туроператоры предоставляют клиентам возможность аннулировать поездку без штрафов либо перенести средства на покупку другого тура, отметив, что второй вариант значительно ускоряет процесс возврата денег.

Представитель отрасли туризма подчеркнул, что российские агентства перестали рекомендовать и бронировать путешествия в ОАЭ, ожидая нормализации обстановки в регионе. Вместо этого предлагаются альтернативные маршруты, такие как Турция, Таиланд, Вьетнам или Китай.