Российский союз туриндустрии: россияне все чаще выбирают для отдыха Египет

Российские путешественники все чаще предпочитают отдыхать в Египте. Например, в прошлом году по этому направлению летали самолеты только из восьми городов России, а в этом уже из 12, рассказал ИА НСН вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Египет по-прежнему обгоняет Турция, находясь на первом месте третий год подряд.

«Мы фиксируем третий год подряд стабилизацию цен по Турции. Это самое популярное направление в туризме», — сказал Горин.

Среди необычных направлений отмечается рост бронирований на Маврикий. Россиянам нравится остров за хорошее соотношение цены и качества.