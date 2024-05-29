Российский союз туриндустрии: пьяный турист, пробив витрину в магазине, будет оплачивать свое лечение самостоятельно

Вице-президент Российского союза туриндустрии Георгий Мохов в беседе с ИА НСН объяснил, в каких случаях турист может рассчитывать на страховку при получении травмы.

По словам эксперта, туристу, который разбил витрину в магазине и при этом находился в состоянии алкогольного опьянения, скорее всего, придется оплачивать расходы на лечение самостоятельно.

«Многие туристы даже не читают условия страхования, не понимают, на что они распространяются — ожоги от солнца, обострения заболеете, переломы и так далее», — добавил Мохов.

При получении травмы путешественнику в любом случае надо обратиться в страховую компанию по тем телефонам, которые указаны в страховом полисе.

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