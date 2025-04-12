Российские туристы застряли в Таиланде

Свыше 200 россиян не могут вылететь с Пхукета почти 19 часов

Более 200 россиян ждут вылета рейса авиакомпании Azur Air с Пхукета в Москву почти 19 часов. Об этом сообщили ТАСС в международном аэропорту Пхукета.

«Этот рейс был задержан. В системе стоит время вылета 07:40», — отметил представитель воздушной гавани.

Сейчас туристы находятся в аэропорту. По данным Telegram-канала Mash, рейс ZF 2902 должен был вылететь в Россию в субботу, 12 апреля, в 08:50 по московскому времени. Однако люди так и не поднялись на борт самолета.

На горячей линии россиян отправляют уточнять информацию в турагентства, в которых они оформляли путевки. В компании Azur Air заявили, что рейс задержали «в связи с закрытием аэропорта Пхукета на регламентные работы». Сейчас специалисты все исправляют.

Похожий случай произошел в январе на Кубе. Российским туристам пришлось более 30 часов ждать рейса из Гаваны в Москву. Застрявшим в аэропорту 250 россиянам еду и воду не давали.