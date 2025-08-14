Российские туристы рассказали о «разводе» в аэропорту Антальи

Семья из Петербурга заплатила в аэропорту Антальи 120 долларов за осмотр

Сотрудники аэропорта Антальи вынудили семью из Санкт-Петербурга заплатить 120 долларов за осмотр врача из-за комариных укусов. Супруги заподозрили, что их обманули, сообщила «Фонтанка» .

Вечером 13 августа муж и жена с восьмимесячной дочерью приехали в аэропорт на обратный рейс «Турецких авиалиний». Во время регистрации сотрудница отказалась пускать их на самолет из-за сыпи от комариных укусов на коже ребенка. Россиянам поставили условие — нужно пройти осмотр у местного врача за 120 долларов.

Денег почти не осталось. Глава семейства отдал 60 долларов наличными, а остальное перевел на счет некой Ольги Николаевны.

«После чего врач осмотрел укусы с помощью увеличительного стекла и выдал справку на посадку. Подозревая какой-либо вирус, они не взяли анализ крови, не измерили температуру у ребенка», — рассказал мать ребенка.

Доктор выдал справку о диагностированной крапивнице. Туристы зарегистрировались на рейс с опозданием в 10 минут.

Ранее в Анталье женщина нашла тело бывшего мужа-россиянина. Перед смертью он обращался к врачу.