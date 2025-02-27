Россиянка сравнила черный рынок в Мексике с родным бабушкиным подвалом

Российская туристка сравнила черный рынок в Мексике с родным бабушкиным погребом. Об этом она написала в своем блоге на платформе «Дзен» .

Путешественница увидела на прилавках редкие специи, разные порошки и «таинственные бутылочки без этикеток» с кислым запахом.

«В общем, мексиканский черный рынок — это как наш родной бабушкин подвал с банками огурцов и заначкой самогона, только в другой обертке», — объяснила туристка.

По ее мнению, рынок отличается только туристами, которые танцуют «до потери сознания», и острыми пряностями.

Также путешественница рассказала, что мексиканские «кустарные ремесленники» продают в таких местах местный мескаль. В закуску к этому напитку идут жареные кузнечики с чили. Если турист залпом выпьет напиток, то будет часами разглядывать стену, словно это древняя мексиканская фреска.

Это уже не первый раз, когда путешественники находят российские сходства в других странах. Например, в 2023 году польские туристы заметили в Таиланде «маленькую Россию».