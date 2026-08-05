Россияне стали чаще выбирать Циндао и Хайнань для отпусков в Китае

Руководитель туристической компании Диана Фердман сообщила, что россияне начали открывать для себя китайский Циндао с пляжами и достопримечательностями, передает Sputnik .

Фердман рассказала, что Циндао становится новым направлением для отдыха россиян. В город летают прямые рейсы, однако он пока известен не всем путешественникам.

Эксперт отметила, что Циндао сочетает пляжи и достопримечательности. С сентября, по ее словам, начинается сезон экскурсионных поездок: туристы выбирают Великую Китайскую стену, Чэнду с пандами и Шанхай.

Фердман пояснила, что поездки в Китай упрощают десятки ежедневных рейсов в разные города и недорогие внутренние перелеты. Через Шанхай также удобно лететь в Японию.

Чаще всего россияне выбирают пляжные туры на Хайнань. Помимо моря, остров предлагает иглоукалывание и массажи. Китай и Россия продлили безвизовый режим для граждан обеих стран до 31 декабря 2027 года.