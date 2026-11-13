Россияне стали чаще смотреть на Северо-Запад при выборе места отдыха

Сложная обстановка и логистические ограничения в 2026 году скорректировали туристические потоки, и часть петербуржцев задумалась о других маршрутах. Об этом сообщает «Деловой Петербург» .

Большая часть российских здравниц находится на курортах Крыма и Краснодарского края, куда люди едут прежде всего ради теплого моря и отдыха. В качестве альтернативы, отмечают эксперты, лишь немногие выбрали Северо-Запад, в частности Ленинградскую область и Санкт-Петербург.

При этом, по словам экспертов, природные ресурсы 78 и 47 регионов славятся своими целебными свойствами, особенно локации Карельского перешейка рядом с Финским заливом.