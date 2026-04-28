Россияне стали активно планировать поездки в Азию на майские праздники

Трафик на сайтах сервисов по покупке билетов с начала апреля вырос в пять раз по сравнению с январем. Бум интереса отмечается к Азии, на которую приходится до 37% бронирований. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования МегаФона и агрегатора «Купибилет».

Особая активность стала наблюдаться во второй половине месяца, когда объем запросов превысил среднесуточные показатели апреля на 22%.

Больше всего россиян интересуют билеты во Вьетнам, Японию и Китай. Самый дорогой билет купили как раз в Токио, потратив на него 89 тысяч рублей в один конец. В топ-3 зарубежных городов, интересующих жителей России, вошли Стамбул, Анталья и Нячанг.

Чаще всего билеты покупают из Москвы, Санкт-Петербурга, а также Дагестана и Чечни. Самые популярные направления по России — Калининград, Сочи и Минеральные Воды, а самые бюджетные — Петербург и Казань, билеты в которые варьируются в пределах девяти тысяч рублей.