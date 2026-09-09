Россиянам разъяснили, что стоимость перелета зависит от тарифа, сезона и времени до вылета

Рост числа поисковых запросов в пятницу вечером не ведет к автоматическому подорожанию авиабилетов. Генеральный директор «Авиакассы» Николай Бексаев объяснил, что цену определяют доступные тарифы и конкуренция, сообщает газета «Известия» .

Бексаев отметил, что в пятницу вечером люди чаще ищут варианты для отпуска и поездок на выходные. Однако доля тех, кто сразу покупает билет, в это время обычно ниже, чем в будни.

Эксперт пояснил, что алгоритмы авиакомпаний не повышают цены из-за количества запросов. Стоимость меняется из-за числа оставшихся мест в тарифном классе, действий конкурентов и приближения даты вылета. Этот принцип действует и у лоукостеров, и у традиционных перевозчиков.

Бексаев назвал главным способом сэкономить раннее бронирование. Во многих случаях билеты выгоднее покупать за шесть-восемь недель до поездки. На цену также влияют сезон, направление и конкуренция: перелет в январе обычно дешевле летнего независимо от дня покупки.

Эксперт добавил, что режим инкогнито, удаление cookies и VPN обычно не помогают снизить цену. Авторизованным пользователям, напротив, могут предложить бонусы и специальные тарифы.

Он также посоветовал учитывать условия возврата, стоимость багажа и правила транзита. При сложных маршрутах лучше оформлять единое бронирование: задержка первого рейса может привести к потере отдельно купленного второго билета.