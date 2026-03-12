Россиянам рассказали о новых правилах возврата средств при отмене бронирования гостиниц

— При отмене брони до дня заезда отель обязан вернуть клиенту всю сумму предоплаты. — Если турист отменяет бронь в день заезда или просто не приезжает, то гостиница имеет право удержать деньги только за первые сутки проживания, а остальную сумму она обязана вернуть. — Забронированный номер должен сохраняться за гостем в течение суток с расчетного времени заезда. Если отель в одностороннем порядке отказывается предоставить номер, то он должен полностью возместить убытки туристу.

Несмотря на новые правила, на сайтах популярных агрегаторов для путешествий при выборе апартаментов продолжает всплывать окно: «Оплата не возвращается», добавил «Петербургский дневник».

Эксперт по туризму Николай Мельник пояснил, что изменения от 1 марта распространяются только на объекты размещения, а не на сервисы бронирования. Когда турист бронирует номер в отеле через специальные сервисы, сделка заключается между тремя сторонами: потребителем, объектом размещения и посредником (агрегатором). Поэтому здесь новые правила не работают. У партнеров объектов размещения действует индивидуальный договор реализации номерного фонда, согласно которому они могут самостоятельно устанавливать тарифы и правила возврата средств.