Россиянам рассказали, что стоимость туристической страховки можно снизить без ущерба для безопасности

Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Роман Щеглеватых рассказал НИА «Нижний Новгород» , что стоимость туристической страховки можно снизить без ущерба для безопасности, если отказаться от ненужных дополнительных опций.

По словам эксперта, путешественникам, которые едут налегке, не всегда требуется включать в полис страхование багажа, а тем, кто путешествует редко, необязательно оформлять годовой мультиполис.

Щеглеватых также отметил, что нередко можно получить скидку при оформлении общего полиса для нескольких путешественников одновременно. Еще одним способом снижения стоимости является франшиза — сумма, которую турист оплачивает самостоятельно при небольшом страховом случае, однако такой вариант подходит только тем, кто уверен в своем здоровье и готов покрывать мелкие расходы самостоятельно.