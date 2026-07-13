Россиянам рассказали, что стоимость туристической страховки можно снизить без ущерба для безопасности
Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Роман Щеглеватых рассказал НИА «Нижний Новгород», что стоимость туристической страховки можно снизить без ущерба для безопасности, если отказаться от ненужных дополнительных опций.
По словам эксперта, путешественникам, которые едут налегке, не всегда требуется включать в полис страхование багажа, а тем, кто путешествует редко, необязательно оформлять годовой мультиполис.
Щеглеватых также отметил, что нередко можно получить скидку при оформлении общего полиса для нескольких путешественников одновременно. Еще одним способом снижения стоимости является франшиза — сумма, которую турист оплачивает самостоятельно при небольшом страховом случае, однако такой вариант подходит только тем, кто уверен в своем здоровье и готов покрывать мелкие расходы самостоятельно.