Россиянам, предпочитающим культурный отдых, порекомендовали посетить Тулу, Ярославль и Владимир

Чтобы сократить время в пути и получить яркие впечатления, стоит планировать поездки в города, до которых можно добраться за два-три часа. Такой подход поможет сэкономить и на транспорте, и на проживании, так как выбор будет склоняться в пользу менее раскрученных направлений, сообщили специалисты сервиса «Островок» «Известиям» .

Эксперты рекомендуют не ограничиваться популярными центрами, а обратить внимание на небольшие города с насыщенной культурной программой. Там часто царит спокойная атмосфера, нет очередей, а цены на развлечения и проживание более доступны.

При выборе жилья важно использовать фильтры поиска, чтобы сразу увидеть наличие необходимых удобств: парковки, отдельной кухни, бассейна или зарядки для электромобилей. Также полезно проверять отзывы, особенно за последние несколько месяцев. Это позволит получить актуальную информацию о качестве обслуживания и состоянии объекта.

Специалисты подчеркивают, что не стоит ограничиваться только отелями. Апартаменты с кухней могут быть выгоднее обычного гостиничного номера, так как позволяют готовить самостоятельно и сокращать траты на питание.

Для экономии на отпуске рекомендуется планировать поездки на периоды сразу после праздников или в межсезонье. Цены на размещение «на второй линии» или в 10–15 минутах от исторического центра могут быть значительно ниже, чем в самом центре города.

Среди подходящих направлений для культурного отдыха эксперты выделяют Ярославль, Тулу и Владимир. В Ярославле средняя стоимость ночи в 2026 году составляет 6800 рублей, а в Туле — 5800 рублей. Владимир привлекает компактным центром, средняя цена ночи здесь составляет 6500 рублей.

Для гастрономических поездок и необычных прогулок рекомендуются Коломна, Суздаль, Таруса и Иваново. Коломна известна музеями пастилы и калача, а Иваново — архитектурой конструктивизма. Самым дорогим из предложенных вариантов остается Суздаль со средней стоимостью ночи в 11400 рублей, а наиболее доступным — Иваново с ценой в 5400 рублей.