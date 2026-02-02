Россиянам порекомендовали покупать билеты на поезда дальнего следования за 90 дней до поездки

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко порекомендовал покупать билеты на поезда дальнего следования за 90 дней до поездки. По его словам, это поможет сэкономить. Также он посоветовал заранее приобретать товары для пляжного отдыха, чтобы не переплачивать из-за курортных наценок, написал NEWS.ru .

Чтобы сэкономить на проживании, стоит бронировать поездку заранее. Например, в Краснодарском крае бюджетные варианты жилья быстро раскупают. Отдых на море до второй половины июня или в конце сентября обойдется дешевле: номера в отелях часто стоят в два раза меньше. Купальный сезон в регионе длится до конца сентября, а при теплой погоде позагорать в Сочи и окрестностях можно даже в начале октября.

Щербаченко отметил, что нужно настроить уведомления на авиаагрегаторах для отслеживания цен на перелеты. Получив оповещение о снижении стоимости, необходимо быстро приобрести билет, так как цены меняются в зависимости от спроса и предложения. Также он порекомендовал использовать кэшбэк от банка, чтобы вернуть часть средств, потраченных на поездку.

Кроме того, эксперт посоветовал обратить внимание на мини-отели: там можно найти более выгодные предложения. Стоит сравнивать цены у туристических агрегаторов, на сайте или по телефону отеля или глэмпинга. В чемодане рекомендуется предусмотреть место для сувениров — до семи килограммов, чтобы не платить за перевес багажа.