Россиянам перечислили правила выбора жилья для посуточной аренды

Количество бронирований посуточного жилья в России выросло на 20% к прошлому году. На этом фоне у путешественников чаще возникают вопросы о том, соответствуют ли фотографии реальности, можно ли доверять отзывам и не появятся ли скрытые платежи.

Островерхий посоветовал смотреть не только снимки из объявления, но и фото, которые публикуют гости. По его словам, именно они помогают понять реальное состояние жилья. Также он рекомендовал искать в отзывах повторяющиеся замечания о чистоте, мебели и удобстве проживания.

Эксперт отметил, что перед бронированием нужно внимательно изучить условия проживания. Важно заранее проверить, есть ли возвратный залог, плата за финальную уборку и дополнительные условия при позднем заселении. Если при заезде требуют депозит, которого не было в карточке объекта, стоит обратиться в поддержку сервиса.

Островерхий добавил, что важно заранее узнать порядок заселения, список документов и возможность связаться с хозяином через чат. Он также посоветовал вести переписку внутри сервиса бронирования, не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить данные карты на незнакомых сайтах.